La presencia de murciélagos en espacios habitados puede generar preocupación por los posibles riesgos para la salud. Por ello, desde el área de Zoonosis se difundieron recomendaciones para actuar de manera segura y reducir el peligro para las personas y mascotas.

Entre las principales pautas se indicó:

Mantener la calma y evitar el contacto directo con el animal.

con el animal. Cerrar puertas internas y abrir ventanas al exterior para facilitar su salida.

para facilitar su salida. Apagar las luces y salir del ambiente , esperando que el murciélago se oriente por sí mismo.

, esperando que el murciélago se oriente por sí mismo. En caso de que permanezca quieto, se puede cubrir con una toalla y, usando guantes de cuero , trasladarlo suavemente al exterior.

, trasladarlo suavemente al exterior. Otra opción es cubrirlo con un recipiente y deslizar un cartón por debajo para liberarlo afuera.

Se subrayó que nunca debe tocarse con las manos desnudas. Si se encuentra un ejemplar muerto o con movimientos erráticos, se recomienda cubrirlo con un recipiente y dar aviso a las autoridades.

Los vecinos pueden comunicarse con el 103 de Protección Civil para solicitar la intervención de personal capacitado.