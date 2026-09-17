La seccional de ATE Puerto Madryn anunció un paro total de actividades en el sector Educación para el próximo viernes 18 de septiembre. La medida de fuerza se enmarca en reclamos por el cumplimiento de acuerdos paritarios y la recomposición salarial.

Entre los puntos exigidos se destacan:

Revisión inmediata de pases a planta para incluir a trabajadores omitidos.

Liquidación y pago de horas extra adeudadas.

Cese de persecución laboral y resolución de trámites médicos pendientes.

La concentración está prevista a las 10 horas en la sede de Domecq García 310, donde se reunirán docentes y trabajadores para visibilizar la protesta.

Desde el gremio remarcaron que la convocatoria busca reafirmar que “la dignidad de las y los trabajadores no se negocia” y que continuarán insistiendo en la defensa de sus derechos.