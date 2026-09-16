El presidente Javier Milei envío, el martes a la noche, el proyecto presupuestario 2027. Esta vez no recurrió a una presentación grandilocuente como la del año anterior. Sin embargo los números son igualmente perversos y mentirosos.

Mientras tanto sigue sin poder contener la inflación y la carne ya es un producto para pocos, o para funcionarios nacionales.

En Diputados comenzó a discutirse la prórroga de la emergencia en discapacidad. Agustín Rossi se preguntó «quién puede ser tan malo para atacar a las personas con discapacidad».

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: