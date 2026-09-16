Ahorristas damnificados por invertir en la criptomoneda $Libra, promocionada en febrero de 2025 por el presidente argentino, Javier Milei, recurrieron al máximo tribunal penal del país, la Cámara Federal de Casación, tras cuestionar a un tribunal menor por apartarlos de la causa judicial que investiga las responsabilidades del caso.

«Caso $Libra: querellantes van a Casación contra el fallo que los dejó afuera», informaron el miércoles fuentes judiciales a la Agencia Sputnik.

Uno de los inversores damnificados, Martín Romeo, presentó un recurso de casación contra la resolución de la sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal que confirmó su apartamiento del papel de querellante en el expediente.

A través de su abogado, Nicolás Oszust, cuestionó los argumentos utilizados por el tribunal y pidió que se deje sin efecto la decisión para volver a intervenir como particular en la causa.

El planteo apunta contra una resolución del tribunal de segunda instancia del 4 de septiembre, en el que sostuvo que se había conformado «un escenario» que evidenciaba «un debilitamiento de la teoría del caso» y que la hipótesis criminal se encontraba «diluida» frente a las pruebas necesarias para acreditar una estafa.

En su alegato a Casación, Romeo consideró que esas afirmaciones implican un adelantamiento de la discusión sobre el fondo de la investigación.

«Utilizar la excusa de que la hipótesis está «diluida» en esta etapa prematura de la instrucción para expulsar a las víctimas del expediente, implica dictar, en los hechos, un verdadero sobreseimiento anticipado de los imputados por el delito de estafa», sostiene su escrito.

El recurso también cuestionó la conclusión de la denominada Cámara Federal cuando afirmó que los querellantes no habían logrado demostrar «el ardid o la afirmación falsa concreta» que los hubiera llevado a adquirir el token, ni un nexo entre esa maniobra y la disposición patrimonial.

Romeo sostiene que ese análisis omitió considerar elementos que, según su presentación, fueron desarrollados en un escrito de más de 200 páginas presentado el 5 de abril de este año.

Allí, afirma, se describió como supuesto mecanismo de engaño la construcción de una «calidad simulada» y una «apariencia de empresa», además de la utilización de la investidura presidencial para generar confianza y operaciones previas de determinadas billeteras.

El escrito también sostiene que 74 billeteras vinculadas por la querella a los imputados realizaron compras masivas 22 segundos antes de la publicación del mensaje presidencial sobre $LIBRA y que posteriormente se produjo la extracción de fondos que la presentación ubica en 14,5 millones de dólares en ese tramo de la operatoria.

Otro de los puntos centrales del recurso es el planteo de que la Cámara ya había reconocido anteriormente la legitimación de los querellantes y que, según Romeo, no apareció posteriormente una prueba técnica que justificara modificar esa situación.

En el recurso, Romeo pidió que la Cámara Federal de Casación Penal admita el planteo, deje sin efecto la resolución del 4 de septiembre y disponga su restitución como querellante.

El viernes 14 de febrero de 2025, a las 19:01 hora local (22:01 GMT), Milei publicó un mensaje en las redes sociales en el que recomendaba invertir en $Libra, una moneda digital sin respaldo, creada tres minutos antes, y que tenía el 82 por ciento de su circulante en manos de cinco billeteras digitales.

Tras el mensaje, la cotización de $Libra subió de forma vertiginosa pasando de 0,01 céntimos a 4,7 dólares.

Sin embargo, horas después los principales tenedores retiraron casi 100 millones de dólares, lo que provocó un desplome en el valor de la moneda digital.

La caída llevó al presidente a borrar su mensaje en la madrugada del sábado 15 de febrero, aduciendo que no estaba interiorizado con el proyecto.

Varias investigaciones judiciales analizan presuntas responsabilidades en el caso, incluso en EEUU, donde se presentó una demanda colectiva que reúne a más de 200 damnificados. (Sputnik)