Frente al pronóstico de precipitaciones intensas para el día domingo, distintas áreas municipales están ejecutando un operativo de limpieza preventiva en los canales subterráneos y a cielo abierto de la ciudad. Las acciones conjuntas buscan minimizar el impacto del temporal y asegurar el funcionamiento óptimo de la infraestructura hídrica de la ciudad.

El Municipio, a través de la Secretaría de Control Urbano y Operativo, y en conjunto con las subsecretarías de Mantenimiento y Conservación, y Vialidad Urbana; lleva adelante un amplio operativo de mantenimiento del sistema pluvial de la ciudad, para garantizar el correcto drenaje del agua ante el pronóstico de lluvias fuertes para el próximo domingo.

En este marco, las cuadrillas con la presencia de máquinas viales y camiones vactor, realizan tareas de saneamiento en los pluviales a cielo abierto y también en canales subterráneos de la zona norte y sur de Comodoro.

Durante la jornada, los operarios estuvieron abocados en el sector de las calles Huergo y Las Violetas, en barrio San Martín, como así también en los canales a cielo abierto de los barrios Moure, San Cayetano, Pueyrredón, Roca, LU4 y 30 de Octubre.

Sobre el tema, el secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez, explicó que ante el alerta de precipitaciones intensas que se podrían dar el día domingo, “de poco más de 25 milímetros, se abocó al personal al mantenimiento de la limpieza de los pluviales y sumideros”.

“Esto abarca a todos los pluviales de la ciudad, y se busca avanzar en la prevención más allá del mantenimiento. Desde el Municipio, continuamos con este tipo de trabajos para asegurar que los canales y las redes de tuberías subterráneas funcionen bien para evitar colapsos”, subrayó el funcionario.

Del mismo modo, el director General de Pluviales a Cielo Abierto, Carlos Vargas, detalló que “intervenimos en los lugares más importantes que es el comienzo del camino Roque González, frente a la comisaría Sexta, donde hace la confluencia del agua de lluvia que viene desde arriba y alcanza los pluviales que comienzan en la rotonda de Polonia. Después estuvimos en barrio Moure, que tiene 800 metros de cielo abierto y conecta con la Av. Roca, en la Av. Chile, pasa por detrás de las 1008 Viviendas, LU4 y concluye en Constituyentes, y finalmente intervenimos todo el trayecto del canal de la Av. Roca”.