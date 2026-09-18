En la mañana del viernes, afiliados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se concentraron frente al CeRET en Comodoro Rivadavia para visibilizar un reclamo vinculado a condiciones laborales y salariales.

La protesta incluyó pancartas y consignas en defensa de los derechos de los trabajadores, con el objetivo de que las autoridades provinciales y del organismo atiendan las demandas planteadas.

El reclamo se enmarca en una serie de medidas de fuerza que el gremio viene impulsando en distintos puntos de la provincia, buscando respuestas concretas a la situación de precarización que denuncian.