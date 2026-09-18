“La persona que tenga un terreno y no haya construido, pasados los 10 años, se le derogará cualquier documentación». Así lo advirtió el secretario de Ordenamiento Territorial, al ratificar la política Municipal de recuperación de lotes ociosos. Además, remarcó que se intensificarán los controles frente a la venta irregular de terrenos en redes sociales.

En el marco de las acciones de planificación urbana y regularización dominial que impulsa la gestión local, el secretario de Ordenamiento Territorial, Bruno Hernández, se refirió al plan de recuperación de tierras ociosas y al trabajo técnico que se lleva adelante junto a la Provincia para optimizar el uso del suelo fiscal.

Durante una entrevista radial, el funcionario fue categórico respecto a la situación de aquellos titulares que incumplen con el compromiso asumido con la comunidad, al decir que “la persona que tenga un terreno y no haya construido, pasados los 10 años se le derogará cualquier documentación que tenga ya que no cumple con el compromiso asumido”.

En esa línea, subrayó que, ante un recurso tan limitado, no se puede permitir la especulación. “Hoy tener un terreno con servicios es un recurso escaso; por lo tanto, no se puede permitir desaprovecharlo”.

Desde la cartera de Ordenamiento Territorial se indicó que este proceso de recuperación busca priorizar a las familias y vecinos que desde hace años aguardan una solución habitacional. Mientras que, el área técnica y jurídica trabaja de manera conjunta con la Dirección de Agrimensura para fiscalizar las mensuras, determinar las dimensiones reales de calles y espacios públicos, y diferenciar con precisión el dominio público del privado.

Este despliegue técnico resulta clave para ordenar los desarrollos urbanísticos en marcha -como los previstos para los vecinos de Los Tilos, Marquesado y avenida Mazaredo-, brindando absoluta seguridad jurídica a los vecinos y combatiendo de manera firme la venta informal o irregular de terrenos a través de redes sociales.