La Dirección de Vialidad Nacional informó el estado de las principales rutas de la provincia de Chubut al 17 de septiembre de 2026, 16 horas.

Ruta Nacional 3 : habilitada en todos sus tramos (Aº Verde–Puerto Madryn, Puerto Madryn–Trelew, Trelew–Garayalde, Garayalde–Comodoro Rivadavia y Comodoro–límite con Santa Cruz). Se registran sectores con deformaciones, baches y obras de repavimentación, además de desvíos en zonas urbanas.

: habilitada en todos sus tramos (Aº Verde–Puerto Madryn, Puerto Madryn–Trelew, Trelew–Garayalde, Garayalde–Comodoro Rivadavia y Comodoro–límite con Santa Cruz). Se registran sectores con deformaciones, baches y obras de repavimentación, además de desvíos en zonas urbanas. Ruta Nacional 25 : habilitada entre Rawson y Tecka, con desvíos de ripio y barro en km 259–261 y sectores con baches y deformaciones.

: habilitada entre Rawson y Tecka, con desvíos de ripio y barro en km 259–261 y sectores con baches y deformaciones. Ruta Nacional 26 : habilitada entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento, y hasta el empalme con RN 40. Se reportan banquinas húmedas y viento moderado a fuerte.

: habilitada entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento, y hasta el empalme con RN 40. Se reportan banquinas húmedas y viento moderado a fuerte. Ruta Nacional 40: habilitada en todos los tramos (límite con Santa Cruz–Río Mayo, Río Mayo–empalme RN 26, empalme RN 26–Gobernador Costa y Gobernador Costa–Tecka). Se registran deformaciones, baches y desvíos de ripio con humedad entre Facundo y Tamariscos.

En todos los casos se recomienda transitar con precaución, respetar señalamiento y tener en cuenta la presencia de animales sueltos y equipos viales trabajando.