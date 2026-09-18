En el marco de las actividades de concientización sobre la salud de las personas mayores, este sábado 19 de septiembre se realizará en Comodoro Rivadavia la jornada “Hablemos de demencia – Hablemos de Alzheimer”.

La propuesta tendrá lugar de 16 a 19 horas en el Centro Cultural y contará con la participación de profesionales vinculados a la neurología, la farmacología y la salud mental.

Entre los disertantes estará la Dra. Cecilia Jacobsen, médica especialista en Neurología y Clínica Médica; la MSc. María Caterina Milone, médica farmacoepidemióloga; y profesionales del equipo de Salud Mental del Hospital Zonal Alvear.

La jornada también incluirá una propuesta musical a cargo del Cierre: Cuadro musical de Adultos Mayores, bajo la coordinación del profesor Luis Miguel Acosta Rodríguez.

La actividad es organizada por la Dirección General de Adultos Mayores de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia.

Un espacio para hablar y acompañar

El encuentro busca generar un espacio de información y reflexión sobre la demencia y la enfermedad de Alzheimer, acercando herramientas a familiares, cuidadores, personas mayores y a la comunidad en general.

La jornada llevará como lema “La pelea contra el Alzheimer tiene un aliado: la familia”, destacando el papel del entorno familiar en el acompañamiento de quienes atraviesan estas enfermedades.