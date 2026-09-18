El Gobierno del Chubut anunció la creación de un dispositivo residencial comunitario para el abordaje de los consumos problemáticos en Comodoro Rivadavia, un espacio de atención pública que actualmente no existe en la ciudad.

El anuncio se realizó en el marco de la visita del actor y referente en prevención de adicciones Gastón Pauls, quien el pasado 3 de septiembre llegó a Chubut para compartir su experiencia y participar de actividades vinculadas con la prevención de las adicciones, los consumos problemáticos y el cuidado de la salud mental.

Durante su visita, Pauls recorrió el Centro Interdisciplinario de Tratamientos de Consumos Problemáticos de Zona Norte (CIT), donde fue recibido por autoridades provinciales y equipos de Salud Mental y Adicciones.

En ese marco, el Gobierno de Chubut firmó un convenio de cooperación con La Casa de la Cultura de la Calle, organización que trabaja en la prevención de las adicciones, los consumos problemáticos y la promoción de la salud mental.

Un espacio que hoy no existe en Comodoro

La directora provincial de Salud Mental y Adicciones, Dra. Marta Rodríguez, anunció junto a Gastón Pauls el compromiso de avanzar en la creación de una comunidad terapéutica pública en Comodoro Rivadavia.

El dispositivo tendrá un enfoque interdisciplinario y comunitario y funcionará como un eslabón intermedio dentro de la red de atención, destinado a acompañar la continuidad de los tratamientos, recuperar hábitos y fortalecer los vínculos familiares y comunitarios.

“Hoy, cuando una persona necesita este tipo de tratamiento, muchas veces debe trasladarse a otras localidades de la provincia o del país, lo que implica mayores costos y dificultades para sostener los procesos de atención”, explicó Rodríguez.

Actualmente, desde la Secretaría de Salud se trabaja en la definición del lugar donde funcionará el dispositivo. Según se informó, el compromiso ya fue asumido y busca dar respuesta a una necesidad que desde el área consideran histórica para la ciudad.

La propuesta incorpora una perspectiva de derechos y de base comunitaria, con el objetivo de ampliar las alternativas de atención para personas que atraviesan situaciones vinculadas con los consumos problemáticos.