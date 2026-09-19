Defensa Civil y áreas operativas coordinaron logística y maquinaria para asistir a los vecinos durante toda la jornada.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia puso en marcha el protocolo preventivo dispuesto ante el temporal de lluvia que afectará a la ciudad este domingo. Las distintas áreas operativas coordinaron la logística y el despliegue necesario para garantizar seguridad, asistencia y apoyo a la comunidad durante toda la jornada.

En este marco, se dispusieron guardias permanentes a cargo de Defensa Civil y personal de diversas dependencias municipales, junto con el posicionamiento estratégico de maquinaria para asegurar la transitabilidad en las arterias principales, mantener limpios los sectores críticos y responder con celeridad ante cualquier contingencia.

Las autoridades municipales solicitan la máxima colaboración de los vecinos para prevenir inconvenientes y reducir riesgos. Se recomienda no salir de los hogares a menos que sea estrictamente necesario y, en caso de tener que desplazarse, circular con extrema precaución, a velocidad reducida y con las luces encendidas.

Asimismo, se remarca la importancia de evitar sacar los residuos domiciliarios a la vía pública para impedir que sean arrastrados por el agua y terminen anegando bocas de tormenta, desagües y sumideros de la ciudad.

Ante cualquier situación de emergencia o consulta, la línea de Defensa Civil (103) permanecerá activa las 24 horas, junto con los teléfonos 297-4040117 y 297-4042152. Se recomienda a la comunidad mantenerse informada a través de los canales oficiales del Municipio.