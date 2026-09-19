Comodoro Rivadavia comenzó este sábado 19 de septiembre con cielo mayormente nublado y una temperatura de 11,8°C, mientras que la máxima prevista para la jornada alcanzará los 20°C.

Según el pronóstico actualizado a primera hora de la mañana, la mínima será de 10°C. Durante la mañana continuará mayormente nublado, con viento del noroeste de entre 13 y 22 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Para la tarde se esperan lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación de entre el 10 y el 40%. La temperatura llegará a los 20°C y el viento soplará del noroeste entre 23 y 31 km/h.

Hacia la noche volverá a predominar el cielo nublado, con unos 16°C y baja probabilidad de precipitaciones.

Para el domingo se anticipa un marcado descenso, con una mínima de 4°C y una máxima de 13°C. El lunes será todavía más frío, con temperaturas previstas entre 3°C y 6°C.

Durante el resto de la semana se esperan máximas de 11°C el martes, 18°C el miércoles, 16°C el jueves y 11°C el viernes.