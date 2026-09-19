El intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, recorrió las obras de renovación y ampliación que se llevan adelante en el estadio Socios Fundadores, donde Gimnasia y Esgrima se prepara para afrontar una nueva temporada de la Liga Nacional y su participación en la Basketball Champions League Americas 2026/27.

Macharashvili estuvo acompañado por el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, y dirigentes de Gimnasia. Durante la recorrida observaron los trabajos destinados a adecuar el estadio a las normas de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA).

Entre las mejoras se encuentra la incorporación de alrededor de 200 nuevas plateas, además de la adecuación de distintos sectores del estadio. Las tareas vinculadas específicamente con la reglamentación internacional se encuentran prácticamente finalizadas, según informó el presidente del club, Pablo Ivanoff.

“Es muy bueno cómo se van poniendo metas y superarlas”, destacó Macharashvili, quien valoró el trabajo conjunto de dirigentes, profesionales y trabajadores de la institución para que Comodoro pueda recibir nuevamente competencias internacionales.

Las obras tomaron impulso luego de que Gimnasia se consagrara campeón de la Liga Nacional 2025/26, título que le permitió clasificarse a la Basketball Champions League Americas 2026/27, cuya competencia comenzará en diciembre.