Racing volvió a festejar al derrotar 3 a 1 a Sarmiento de Junín por la décima fecha del Torneo Clausura.

En el encuentro disputado en el Cilindro de Avellaneda, Gonzalo Escudero abrió el marcador a los 23 minutos del primer tiempo. Apenas tres minutos después, Junior Marabel convirtió el empate transitorio para Sarmiento.

En el complemento, Racing logró inclinar nuevamente el resultado a su favor. Adrián Martínez marcó a los 6 minutos y Ignacio Rodríguez, a los 35, selló el 3-1 definitivo.

El equipo dirigido por Juan Pablo Vojvoda consiguió así volver a ganar después de un mes, ya que su anterior victoria había sido frente a Belgrano el 19 de agosto.

Con este resultado, Racing alcanzó los 8 puntos en la Zona B y quedó a cinco unidades de Atlético Tucumán, que ocupa el último puesto de clasificación a los playoffs.

Durante el comienzo del partido, la Academia tuvo mayor control de la pelota, aunque inicialmente encontró dificultades para generar situaciones claras. Con el correr de los minutos logró mejorar su producción ofensiva y terminó quedándose con tres puntos importantes como local.