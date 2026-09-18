Marcelo Gallardo fue presentado como nuevo director técnico de la Selección de Ecuador y manifestó su entusiasmo por este nuevo capítulo en su trayectoria profesional. El “Muñeco” destacó que el vínculo con Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, se había iniciado tiempo atrás, aunque por cuestiones personales no pudo concretarse en aquel momento.

Gallardo subrayó el cálido recibimiento que tuvo desde su llegada al país y la expectativa que percibe en los aficionados. “Será un desafío de vida, estoy feliz por cómo me recibieron en el aeropuerto, en la Casa de la Selección. Veo ilusión en todos los aficionados. Es un reto nuevo, al que no estaba acostumbrado como entrenador. Orgulloso de estar acá, es un honor”.

Durante la presentación, recibió una camiseta de la Selección con el dorsal 2030, en alusión al año hasta el que se extenderá su contrato.