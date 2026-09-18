Un control vehicular realizado por personal policial en la Ruta Provincial Nº 25, a la altura de Gaiman, derivó en el secuestro de aproximadamente 700 kilos de carne de guanaco.

La carga fue detectada en el interior de un vehículo que circulaba por la zona y, tras la intervención del Ministerio Público Fiscal, se dispuso la incineración de las piezas por tratarse de ejemplares obtenidos mediante caza furtiva.

El procedimiento se enmarca en las acciones de control y fiscalización que buscan preservar la fauna silvestre y sancionar las infracciones a la Ley Nacional de Conservación de la Fauna (22.421).

Las actuaciones continúan para determinar responsabilidades y posibles vínculos con otras prácticas ilegales de caza en la región.