Un accidente de tránsito se registró este viernes por la mañana en la concurrida rotonda que conecta la Ruta Nacional N.º 3 con la Ruta Provincial N.º 39.

La colisión involucró a un Toyota Etios y una Ford Ecosport, que tras el impacto terminó volcada sobre uno de sus laterales.

A pesar de lo aparatoso del siniestro, no hubo personas heridas. Los ocupantes de ambos vehículos lograron salir por sus propios medios y no requirieron asistencia médica.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de tránsito y equipos de rescate, quienes aseguraron la zona y cortaron preventivamente la circulación vehicular. El tránsito estuvo interrumpido durante varios minutos mientras se realizaban las pericias y las maniobras para retirar la camioneta y limpiar la calzada.