La visita del Papa León XIV a la Argentina sigue generando expectativa y ya cuenta con más de 10.500 voluntarios inscriptos para colaborar en las celebraciones previstas en Luján, Buenos Aires y Córdoba. La organización estima que se necesitarán alrededor de 20.000 personas para cubrir todas las actividades.

Los voluntarios tendrán funciones diversas: desde apoyo logístico y acompañamiento en las misas multitudinarias, hasta tareas administrativas y de coordinación para garantizar el orden en cada encuentro.

Los requisitos para participar incluyen tener entre 18 y 65 años, ser argentino o contar con residencia en el país, y completar una capacitación previa obligatoria. Se valorará experiencia en voluntariados o formación en salud, como medicina o enfermería.

La inscripción se realiza de manera digital a través del sitio oficial del Episcopado Argentino (episcopado.org), donde los postulantes deben consignar sus datos personales, experiencias previas y disponibilidad horaria.

A poco más de 50 días de la llegada del Pontífice, la convocatoria sigue abierta y se espera que la base de voluntarios continúe creciendo hasta alcanzar la cifra necesaria.