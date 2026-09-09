La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) informó que el paro de 24 horas convocado junto al Frente Sindical de las Universidades Nacionales tuvo un acatamiento cercano al 100% en las universidades públicas de todo el país.

La medida se da en el marco de un conflicto que lleva más de 300 días y que se profundizó tras el fracaso de la última paritaria, donde el Gobierno de Javier Milei ofreció un aumento del 3%, rechazado por los gremios que reclaman una recomposición del 32% para recuperar lo perdido desde la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario.

El secretario general de la FEDUN, Daniel Ricci, afirmó: “El acatamiento cercano al 100% demuestra que la comunidad universitaria está de pie y que no va a aceptar una nueva provocación del Gobierno”. Además, subrayó que el incumplimiento de la ley y de la medida cautelar que obliga a recomponer salarios y becas estudiantiles es uno de los principales motivos para sostener el plan de lucha.

Los sindicatos advierten que el deterioro de los ingresos afecta tanto a docentes como a nodocentes, con consecuencias sobre el funcionamiento de las universidades, la investigación y la comunidad académica. Mientras tanto, el Gobierno sostiene que sus propuestas salariales están por encima de la inflación y acusa a los gremios de tener motivaciones políticas.

Ricci remarcó que la disputa excede lo salarial y se vincula con la defensa de la educación pública, la ciencia y la tecnología, asegurando que “la universidad pública no está sola”.