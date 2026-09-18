Distintas áreas municipales continúan ejecutando un operativo de limpieza preventiva en los canales subterráneos y a cielo abierto de la ciudad. Las acciones conjuntas buscan minimizar el impacto del temporal y asegurar el funcionamiento óptimo de la infraestructura hídrica de la ciudad.

Este viernes, las distintas áreas operativas del Municipio, dieron continuidad al operativo de mantenimiento del sistema pluvial de la ciudad, para asegurar el correcto drenaje del agua ante el pronóstico de lluvias que se espera para este domingo.

En zona sur, los operarios estuvieron abocados en el sector de las calles Huergo y Las Violetas en barrio San Martín, como así también en los canales a cielo abierto de los barrios Moure, San Cayetano, Pueyrredón, Roca, LU4 y 30 de Octubre, donde se intervinieron los canales de Av. Roca, Av. Chile y Constituyentes.

Mientras que, en zona norte, las cuadrillas cumplieron tareas de limpieza en el canal evacuador que nace en la rotonda del camino Roque González y que atraviesa por la Av. Fray Luis Beltrán los barrios Saavedra, Divina Providencia y General Mosconi.

También se inspeccionó el sector de la calle Combate San Lorenzo hasta la Ruta Nacional 3, y se ejecutó a través del uso de maquinaria pesada, el mantenimiento del canal ubicado a un costado del barrio El Marquesado