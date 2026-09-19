Ante el alerta meteorológico por lluvias previsto para este fin de semana en Comodoro Rivadavia, Urbana Higiene Ambiental se encuentra reforzando las tareas preventivas de limpieza en distintos puntos de la ciudad.

Los trabajos incluyen la limpieza y mantenimiento de bocas de tormenta y cordones cuneta, con el objetivo de favorecer el normal escurrimiento del agua y prevenir posibles obstrucciones.

En este marco, se solicita a los vecinos evitar sacar residuos, restos de poda o escombros a la vía pública durante el período de lluvias, ya que pueden ser arrastrados y generar obstrucciones.

Asimismo, se recuerda no dejar residuos de ningún tipo ni residuos voluminosos en bulevares, espacios públicos o lugares no habilitados para su disposición. También se recomienda no depositar materiales reciclables en los Puntos Verdes mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.

Durante la jornada de hoy, todos los servicios se encuentran operando con normalidad, con el objetivo de mantener la ciudad limpia y retirar los residuos de la vía pública, reforzando las tareas preventivas ante las condiciones climáticas previstas.

La colaboración de todos es fundamental para mantener despejados los sectores de escurrimiento y contribuir al cuidado de la ciudad durante el período de lluvias.