Comodoro Rivadavia tendrá este sábado 19 de septiembre una noche dedicada al flamenco, con una propuesta que reunirá en un mismo escenario cante, guitarra y baile.

El encuentro contará con la presentación de Claudia Montoya, en voz; Esteban Gonda, en guitarra; y Florencia Campano, en baile.

La fecha tendrá además un atractivo especial: será la primera vez que Claudia Montoya se presente en Comodoro Rivadavia, sumándose a un tablao pensado como espacio de encuentro entre artistas y público.

La presentación comenzará a las 21:30 horas y las entradas se encuentran disponibles a través del WhatsApp informado por la organización en sus redes sociales.

Una propuesta diferente para la agenda cultural del fin de semana, con la fuerza, la música y la expresión del flamenco como protagonistas.

La presentación comenzará este sábado 19 de septiembre a las 21:30 horas. Las entradas pueden reservarse por WhatsApp al +54 9 2975 01-7400.