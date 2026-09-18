Una auditoría encargada por los abogados de Tini Stoessel habría establecido que los bienes acumulados por la artista en los últimos 15 años ascienden a 89 millones de dólares, desde su irrupción televisiva con Violetta hasta su actual etapa con el tour Futttura.

El esquema difundido contempla que la cantante mantenga el 70% del patrimonio, incluyendo regalías, derechos de sus canciones y acuerdos comerciales. El resto se repartiría entre sus familiares directos: Alejandro Stoessel con un 15%, Mariana Muzlera con un 10% y Francisco Stoessel con un 5%.

La propuesta también incluye bienes específicos, como una propiedad en San Isidro vinculada a Alejandro, además de una compensación por su rol en la administración de la carrera de su hija.

Sin embargo, el acuerdo enfrenta resistencia: Alejandro Stoessel cuestiona la valuación realizada y considera que no refleja el verdadero patrimonio de la cantante. Según trascendió, allegados al productor calificaron la cifra como “un delirio” y señalaron que ni artistas internacionales como Dua Lipa manejan semejante fortuna.

Además del monto, existirían diferencias respecto a los abogados elegidos por Tini para llevar adelante el proceso, lo que suma tensión al vínculo familiar.