La organización de “Trenes, Mar & Sabores” informó la reprogramación de la actividad que estaba prevista en el Paseo Km 5 de Comodoro Rivadavia, debido a las condiciones climáticas pronosticadas para los próximos días.

El encuentro, que propone combinar gastronomía, música, cultura y encuentros, reunirá a food trucks, artesanos, productores y propuestas con shows en vivo y patio de fuegos.

A través de un comunicado, los organizadores agradecieron la comprensión de emprendedores, artistas, visitantes y de toda la comunidad ante la decisión de postergar la actividad.

Por el momento no se informó la nueva fecha. Desde la organización señalaron que será comunicada próximamente.

“Muy pronto compartiremos la nueva fecha”, indicaron.