La Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial (SAHA), junto a especialistas de la Sociedad Argentina de Cardiología y la Federación Argentina de Cardiología, estableció un nuevo consenso sobre los valores de presión arterial recomendados para pacientes hipertensos.

El documento indica que la presión ideal debe ser inferior a 130/80 mmHg, ya que incluso los niveles considerados “limítrofes” pueden aumentar el riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares. Según los especialistas, esta modificación podría ayudar a evitar hasta un 15% de los infartos y un 18% de los ACV registrados en el país.

El cambio también busca prevenir daños progresivos en el sistema vascular y reducir complicaciones asociadas como daño renal, ocular y deterioro cognitivo.

La hipertensión arterial afecta a 1 de cada 3 adultos y es considerada el factor de riesgo cardiovascular más frecuente. Sin embargo, sólo el 40% de los hipertensos sabe que lo es, y apenas uno de cada cinco recibe tratamiento adecuado.

Los especialistas remarcaron que, además de la medicación, el control de la presión requiere cambios de hábitos: reducir el consumo de sal, limitar el alcohol, realizar actividad física, mantener un peso saludable y abandonar el tabaquismo.