Mirtha Legrand fue internada nuevamente este viernes en el Sanatorio Mater Dei, luego de haber recibido el alta apenas cinco días atrás tras permanecer casi una semana bajo atención médica por un cuadro de bronquitis.

Según informó Noticias Argentinas, la conductora ingresó por la guardia del centro médico y actualmente se encuentra en proceso de evaluación por parte de los profesionales. De acuerdo con la información difundida por la agencia, su estado habría empeorado a raíz de una recaída gripal.

La nueva internación se produce pocos días después de que Mirtha continuara su recuperación en su domicilio. El último parte médico conocido durante su internación anterior había señalado una evolución favorable y sin complicaciones, con participación activa de su kinesiólogo.

La conductora había sido internada el 7 de septiembre por un cuadro respiratorio bronquial y permaneció en una habitación común mientras completaba estudios y recibía tratamiento.

Tras recibir el alta el 13 de septiembre, había iniciado la recuperación en su casa y su nieta Juana Viale continuaba al frente de sus programas.

Por el momento, no se difundió un nuevo parte médico oficial del Sanatorio Mater Dei sobre esta segunda internación. La información se encuentra en desarrollo.