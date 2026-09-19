La locomotora ALCO RSD-35 que será incorporada al proyecto de reactivación ferroviaria de Santa Cruz pasó este sábado por Comodoro Rivadavia, en medio de un operativo especial de traslado que generó demoras sobre la Ruta Nacional 3.

El convoy avanzó a muy baja velocidad debido al peso y las dimensiones del transporte, atravesando el sector norte de la ciudad. El operativo tenía previsto continuar por toda la traza urbana de Comodoro, seguir por Ruta 3 y 26 y luego avanzar hacia Santa Cruz.

La llegada de la locomotora representa un nuevo paso para el proyecto que impulsa el Gobierno de Santa Cruz para recuperar el histórico corredor ferroviario del norte provincial.

Se trata de una ALCO RSD-35, serie DL-535, una locomotora diésel-eléctrica de 79,2 toneladas y seis ejes motrices. La unidad será destinada a las próximas etapas de recuperación del tramo Jaramillo–Fitz Roy, donde ya se realizaron trabajos de reacondicionamiento de vías y pruebas técnicas.

La iniciativa apunta a avanzar progresivamente sobre el histórico corredor Puerto Deseado–Las Heras, con una proyección que incluye usos turísticos, productivos y logísticos.

El traslado especial provocó demoras en la circulación debido a la marcha lenta del transporte. Desde los organismos que intervienen en el operativo solicitaron a los conductores circular con precaución, respetar las indicaciones del personal vial y evitar maniobras de sobrepaso riesgosas.

Así, Comodoro Rivadavia fue parte del recorrido de una locomotora que busca devolverle movimiento al histórico ferrocarril santacruceño, décadas después de la interrupción de la actividad ferroviaria en ese sector.