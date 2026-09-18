El Servicio Meteorológico Nacional incluyó a Comodoro Rivadavia y Rada Tilly dentro de un alerta amarillo por lluvias y viento.
«El área será afectada por lluvias de variada intensidad. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados de manera local», se indica en el parte. De todos modos, todo parece dado para que las precipitaciones se den por la noche o madrugada del sábado.
Respeto al viento, el Servicio Meteorológico indicó que «el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 90».
A las 8, la temperatura es de 9.4,con una sensación térmica de 7.2.
El cielo está parcialmente nublado
La humedad alcanza al 50 %
La presión es de 1003.6 hectoPascales
El viento sopla en dirección Sudoeste a 15 kilómetros por hora.
La visibilidad es óptima, de 30 kilómetros
La mínima de hoy fue de 6 grados y se espera una máxima de 20.
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