El Servicio Meteorológico Nacional incluyó a Comodoro Rivadavia y Rada Tilly dentro de un alerta amarillo por lluvias y viento.

«El área será afectada por lluvias de variada intensidad. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados de manera local», se indica en el parte. De todos modos, todo parece dado para que las precipitaciones se den por la noche o madrugada del sábado.

Respeto al viento, el Servicio Meteorológico indicó que «el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 90».

A las 8, la temperatura es de 9.4,con una sensación térmica de 7.2.

El cielo está parcialmente nublado

La humedad alcanza al 50 %

La presión es de 1003.6 hectoPascales

El viento sopla en dirección Sudoeste a 15 kilómetros por hora.

La visibilidad es óptima, de 30 kilómetros

La mínima de hoy fue de 6 grados y se espera una máxima de 20.