El gobierno envió a Diputados un proyecto presupuestario que alejó a los aliados, entre ellos Patricia Bullrich que sigue protestando por el ataque a la discapacidad.

En clave, utilizando a Lali Espósito, la senadora volvió a tomar distancia de Milei.

El presidente paranoico echó de Olivos al personal y dispuso que desde ahora su seguridad y alimentación corra por parte de personal militar. El papel que juega Carlos Sulli.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: