El proyecto presupuestario del presidente Javier Milei prevé un fuerte recorte en discapacidad, Ciencia, Educación, Salud y cada uno de los items que tienen que ver con atender los derechos y las necesidades del pueblo argentino.

Para la diputada Lilia Lemoine no hay recorte alguno aunque, cuando se le repreguntó, aseguró que lo importante es «mantener el equilibrio fiscal». La senadora Patricia Bullrich, en tanto se quejó porque ni en la reunión de gabinete, ni en la mesa política, se le informó sobre el recorte en discapacidad.

El presidente Javier Milei subió feliz un posteo por una nota de The Economist, que acompañó con su clásico «fenómeno barrial». El tema es que no se dio cuenta que la nota tiene un tono absolutamente crítico, tanto que asegura que el desacierto del plan económico están acotando los tiempos de su gestión.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: