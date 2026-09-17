El Rector de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Gustavo Fleitas, confirmó que las Universidades de la región proyectan un encuentro patagónico en Comodoro Rivadavia, que se realizará entre el 20 y el 25 de octubre. En el plenario, los responsables de las Universidades esperan recibir a la totalidad de los legisladores nacionales de la región para, primero, plantearle la situación de las Casas de Altos estudios y luego solicitarles que luchen por un presupuesto que cubra sus necesidades.

En diálogo con ABC Radio, que se emite por FM Records, Fleitas cuestionó severamente el proyecto presupuestario presentado por el gobierno nacional que «ni siquiera cubre el 50% de lo que necesitamos para funcionar», detalló.

«Nosotros estamos preocupados por la Universidad pública, la educación de nuestros jóvenes, diseños de nuevas carreras y atender las cuestiones regionales contra un gobierno que insiste en instalar el debate solamente el tema del presupuesto el ajuste. Después de un año de idas y vueltas para que el Gobierno nacional cumpla con la Ley de Financiamiento esperábamos que el Presupuesto 2027 contemple lo establecido. El presupuesto que los rectores aprobamos en el Concejo de Rectores fue el previsto para las Universidades conforme a la ley, sobre ese número el Gobierno nacional ofrece poco más del 50%”, reveló.

Fleitas indicó que “Estamos convocando a un plenario virtual para conversar sobre estos temas y previendo una situación compleja para el 2027. Los gremios no lograron equiparar la pérdida salarial que venía desde el 2024 y sino que en el transcurso del año sobre una inflación de 20 puntos el gobierno solamente los aumentó en 10 puntos. Lo que más preocupa es que para el año que viene con estos números y con la inflación proyectada por el gobierno va a ser un año mucho más complejo”.

Evaluar acciones

El rector de la UNPSJB sintetizó que “Analizamos varias acciones, una es interpretar qué se propone el Gobierno nacional con estos números. Hoy están convocados los gremios universitarios para discutir paritarias. Ya tenemos que empezar a evaluar que últimamente estamos resignando acciones. Hay cosas que siempre dijimos en no dar un paso atrás en la formación de jóvenes y garantizar el cursado de todas las materias con contenidos de calidad, pero en gastos de funcionamientos y partidas para servicio vamos a tener que una muy buena estrategia pensando en las dificultades que vamos a tener que afrontar en lo que queda de este año y el que viene”.

En ese marco, explicó que “Tenemos que comenzar a charlar el tema de la salud de los trabajadores con las obras sociales desfinanciadas y es imposible afrontar los gastos con el aporte de los trabajadores, eso también nos preocupa. Desde el CIN vamos a trabajar en un análisis profundo en la situación del presupuesto para poner en conocimiento a todos los legisladores de cuál es el panorama y cómo es el desfinanciamiento de este gobierno”.

Por último, anticipó que “Nosotros propusimos para en el mes de octubre reunir a todos los legisladores patagónicos. Todas las Universidades patagónicas nos vamos a reunir en Comodoro Rivadavia entre el 20 y el 25 de octubre y vamos a invitar a todos los legisladores de cada provincia patagónica para que vengan a escuchar lo que nos esta pasando, incluyendo las falencias en el mantenimiento de los edificios junto a las necesidades de aulas y obras. Vamos a tener la oportunidad de observar qué compromiso tienen nuestros legisladores con la Universidad y con la educación universitaria”.