Frente a la preocupación de vecinos por una fotografía e información incorrecta que circulan en grupos y medios de comunicación sobre la supuesta captura de un cachorro de puma en las inmediaciones de nuestra ciudad, desde el Municipio de Rada Tilly se informó que en realidad hoy a la mañana se realizó un perativo para poner al resguardo una perra junto a sus cachorros.

«La fotografía tomada durante el operativo fue manipulada mediante inteligencia artificial, incorporando la imagen de un puma, lo que generó la información falsa que comenzó a circular», se acotó.

«Queremos llevar tranquilidad a los vecinos y agradecer su compromiso permanente con el cuidado de nuestra fauna», se indicó en el comunicado.