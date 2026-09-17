La diputada provincial volvió a poner en agenda una iniciativa que había presentado en 2024 y que no fue tratada. Planteó la necesidad de que Chubut avance en garantizar el acceso universal y gratuito al Nivel Inicial desde los 3 años.

En la sesión de este jueves de la Legislatura del Chubut, la diputada provincial del bloque Arriba Chubut, Vanesa Abril, volvió a poner en agenda el proyecto que propone modificar la Ley de Educación Provincial para establecer la obligatoriedad de la educación inicial a partir de los 3 años.

Se trata de una iniciativa que la legisladora había presentado en 2024 y que no fue tratada por la Cámara. Frente a este escenario, Abril decidió volver a impulsarla y plantear la necesidad de que Chubut retome una discusión que ya comenzó a avanzar en otras jurisdicciones del país.

Durante su intervención en el recinto, la diputada destacó la importancia de garantizar el acceso temprano a la educación y sostuvo que “esta etapa, que tiene que ver con el desarrollo cognitivo, no se puede repetir en otra instancia”.

Abril remarcó que los primeros años de vida resultan determinantes para el desarrollo integral de niños y niñas. “Los primeros años son fundamentales para el desarrollo del lenguaje, la curiosidad, la convivencia, el juego y el aprendizaje”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que avanzar con la obligatoriedad desde los 3 años no implica solamente una modificación normativa, sino también una decisión del Estado para garantizar igualdad de oportunidades y acompañar a las familias que hoy no cuentan con los recursos necesarios para acceder a una institución de nivel inicial.

“La diferencia sustancial entre la obligatoriedad y la universalidad se sostiene respecto de la exigencia por parte del Estado a los ciudadanos del cumplimiento”, puso en relieve la diputada y sostuvo que “a partir de la universalización, el Estado garantiza la apertura de las salas, pero no obliga a los ciudadanos a inscribir a sus niños y niñas en esta instancia educativa, en cambio la obligatoriedad implica que la familia incurre en una falta si no escolariza al niño o niña, más allá de la voluntad del Estado de ofrecer la apertura de vacantes para cubrir esta situación”.

“La Legislatura de CABA es la primera jurisdicción del país en sancionar la ley”

A su vez, la diputada recordó que “hace 15 días el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, celebró que la legislatura porteña se haya convertido en la primera jurisdicción del país en sancionar la ley que determina la obligatoriedad de sala de 3 en las escuelas de nivel inicial de CABA, y detrás de la celebración del Jefe de Gobierno se alinearon militantes del PRO respecto de la importancia de esta decisión”

“En la Legislatura del Chubut, desde marzo del 2024, hay un proyecto de mi autoría solicitando lo mismo en la provincia del Chubut, en el marco de la ley de Educación Nacional y Provincial”, repasó Abril y aseveró: “en esto no debería haber grietas, deberíamos pensar en lo que implica para nuestros niños, niñas y padres la garantía de obligatoriedad”.

La legisladora consideró, además, que Chubut aún tiene la posibilidad de ponerse a la vanguardia de esta discusión. “Es un tema que a nivel nacional se viene discutiendo. Es darle acompañamiento y contención en la organización familiar de aquellos que no pueden pagar un jardín a los tres años, y garantizar que puedan contar con la infraestructura necesaria. Hoy la provincia podría haber sido precursora en este tema”, señaló Abril.

Abril subrayó que el Nivel Inicial constituye una etapa fundamental dentro de la trayectoria educativa. “A diferencia de las demás etapas de formación de las personas, el nivel inicial es el único que no se puede realizar en otro momento de la vida, y es fundamental para el desarrollo posterior de la trayectoria escolar de los niños, niñas y adolescentes”, afirmó.

La propuesta busca ampliar el acceso al Nivel Inicial y garantizar una oferta educativa gratuita y universal para las niñas y los niños de Chubut, al mismo tiempo que plantea fortalecer las herramientas de acompañamiento a las familias.

Otro de los aspectos señalados por la diputada es la posibilidad de favorecer la detección temprana de dificultades pedagógicas y de aprendizaje, particularmente en contextos de mayor vulnerabilidad, permitiendo una intervención más temprana y un mejor acompañamiento durante toda la trayectoria escolar.

Con el reimpulso de esta iniciativa, Abril volvió a plantear ante la Legislatura la necesidad de que el acceso a la educación desde los primeros años no dependa de la situación económica de cada familia, y llamó a retomar el debate para que Chubut pueda avanzar en una política educativa que amplíe derechos y oportunidades desde la primera infancia.

“No podemos seguir dilatando la discusión”

Por su parte, Mariela Williams del Bloque Primero Chubut, cuestionó el no tratamiento de la ley de obligatoriedad de la educación inicial a partir de los 3 años. “Está aprobado que la sala de 3 debe ser obligatoria, en la provincia hay ejemplos como en Puerto Madryn”, y sostuvo que “decir que está incorporada, cuando tenemos salas que no se abren porque no hay suficiente número, eso significa que no. Lo que necesitamos es que haya una ley que lo respalde y que la sala de 3 deba abrirse” .

“Me alegré cuando vi los mensajes en redes con lo que pasaba en CABA, porque pensé que se iniciaba el camino en Chubut, teniendo en cuenta el proyecto de la diputada Abril que fue presentado en el 2024, y hoy sigue sin abrirse la discusión; es momento de darla, y no podemos seguir dilatándola”, concluyó Williams.

“Es una ley importantísima que está dormida en comisión”

En esa línea, la legisladora Mariela Tamame del Bloque Chubut Unido, señaló que “desde que ingrese a la Legislatura esté proyecto está pendiente de su tratamiento, y coincido que la sala de 3 tiene que ser obligatoria”.

“Es una ley importantísima que está dormida en comisión que podría afectarles la vida a muchas personas, no solamente a niños y niñas. En Rawson tenemos dos jardines municipales cuya sala de 3 es obligatoria. Estas discusiones son las que nos tenemos que dar, debemos desempolvar los proyectos de ley que hacen que una persona pueda tener un mejor desarrollo”, finalizó.