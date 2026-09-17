El secretario de Economía, Fernando Barría, en una entrevista radial planteó la necesidad de fortalecer la articulación entre el Gobierno nacional, la provincia de Chubut y el Municipio para garantizar una mayor presencia de obra pública y financiamiento en la ciudad.

El funcionario repasó el Presupuesto Nacional 2026, que contempla 84.000 millones de pesos para tres obras en la provincia de Chubut, y señaló que ninguna de ellas está proyectada para Comodoro Rivadavia. “Tenemos que tratar de que nos tengan en cuenta, para que a esas tres obras se sume una cuarta o una quinta y tengamos más representatividad”, expresó Barría, quien remarcó además que algunas de esas obras figuran con niveles de ejecución muy bajos dentro del anexo de “obras con proyección futura” del presupuesto nacional.

En ese sentido, el funcionario puso el foco en el estado de la Ruta Nacional 3, particularmente en el tramo de acceso urbano a la ciudad, y llamó a intensificar las gestiones ante Nación para su atención. “No queremos que en algún momento haya que lamentar alguna víctima fatal por el estado en el que están las rutas de la provincia”, advirtió, y valoró como antecedente positivo un convenio vial existente entre la provincia y Nación.

Asimismo, destacó el rol de intermediación que cumple la provincia ante los organismos nacionales y subrayó la importancia de que esa gestión se traduzca en mayor obra pública para la zona sur. En ese marco, citó el ejemplo de la emergencia hídrica registrada este año, ocasión en la que el Concejo Deliberante otorgó rápidamente al Municipio herramientas para actuar, y valoró la articulación institucional lograda en ese proceso.

El funcionario también se refirió al financiamiento del transporte público de pasajeros, un servicio que el municipio sostiene mayormente con recursos propios, y planteó la necesidad de trabajar en conjunto con la provincia para mejorar los niveles de cumplimiento del boleto estudiantil y de otros beneficios tarifarios, en un contexto de encarecimiento del combustible que impacta directamente en el costo del servicio.

Por último, Barría resaltó que el Municipio mantiene una administración ordenada de sus cuentas públicas, respaldada por calificadoras externas, y sostuvo que ese ordenamiento debe acompañarse con una mayor previsibilidad en los recursos que llegan desde los otros niveles de gobierno. “Tenemos que hacer el trabajo para ir escalando ante los distintos niveles de gobierno y exigir lo que corresponde”, concluyó.