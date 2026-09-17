El diputado nacional por Chubut José Glinski estuvo en Trelew y Rawson, donde mantuvo encuentros con referentes sociales y sindicales y volvió a poner el empleo y el desarrollo productivo en el centro de su agenda.



Durante una de las reuniones, Glinski conversó con Cristina San Juan, quien viene recopilando y difundiendo en redes sociales testimonios de vecinos sobre su situación cotidiana. En uno de ellos, una mujer cuenta que perdió su trabajo y que ya no logra llegar a fin de mes. San Juan explicó que comenzó a reunir esas voces porque advertía una distancia entre algunas de las discusiones públicas y las preocupaciones concretas que encontraba en la calle.

“Eso es lo que tenemos que escuchar. Detrás de cada número hay una persona que necesita trabajar, sostener su casa y poder proyectar. Por eso nuestra discusión sobre los recursos de Chubut tiene que terminar siempre en el mismo lugar: cómo los transformamos en producción, empleo y mejores condiciones de vida para nuestra gente”, sostuvo Glinski.

En ese marco, el diputado planteó la necesidad de construir una agenda que no se limite al diagnóstico de los problemas, sino que aproveche los recursos y las capacidades productivas de la provincia para generar empleo, industria, mejores ingresos y oportunidades.

“Chubut tiene con qué salir adelante. Tenemos energía, recursos, trabajadores y capacidad productiva. Tenemos que lograr que todo ese potencial se transforme en industria, empleo genuino, mejores ingresos y bienestar para nuestra gente”, afirmó.

Recursos para generar trabajo



La recorrida forma parte de una agenda que Glinski viene desarrollando desde la Cámara de Diputados y en distintos puntos de la provincia, con una premisa común: que los recursos que genera y aporta Chubut produzcan beneficios concretos para los chubutenses.

“No alcanza con decir que Chubut es una provincia rica en recursos si esa riqueza no se siente en la vida cotidiana. Cada recurso que ponemos al servicio de una inversión o de una actividad productiva tiene que ayudarnos a generar trabajo, industria y mejores condiciones de vida para los chubutenses”, señaló.

Uno de los principales ejes de esa agenda es la próxima concesión del Complejo Hidroeléctrico Futaleufú. Glinski viene trabajando en una iniciativa para que la nueva etapa contemple energía más accesible, obras de infraestructura y participación de la provincia y los municipios de la cordillera. En ese sentido, sostiene que la generación de energía en territorio chubutense debe traducirse en beneficios concretos para quienes viven y producen en la provincia.

La misma lógica planteó frente a la posible instalación de grandes centros de datos vinculados a la inteligencia artificial. El diputado presentó un pedido de informes para conocer qué recursos demandarán estos emprendimientos y qué dejarán en Chubut.

“Queremos inversiones, pero queremos que el desarrollo y el bienestar que generen lleguen también a los chubutenses”, planteó Glinski al referirse a los data centers. Su posición es que estos proyectos deben traducirse en empleo genuino, desarrollo tecnológico, participación de proveedores locales e infraestructura para que el balance resulte positivo para la provincia.

Una agenda de desarrollo para Chubut



Para Glinski, el desafío es vincular la disponibilidad de energía y recursos con una estrategia de desarrollo productivo que permita generar trabajo estable, fortalecer la industria y las empresas locales y mejorar los ingresos de las familias.

“El trabajo no es solamente un ingreso. Permite proyectar, organizar la vida y construir una expectativa de futuro. Por eso cuando hablamos de industria, energía o inversiones no estamos hablando de cuestiones abstractas: estamos hablando de qué posibilidades va a tener una familia chubutense de vivir mejor y construir su futuro acá”, sostuvo.

En ese sentido, el diputado planteó que Chubut cuenta con las condiciones necesarias para construir una perspectiva de desarrollo basada en sus propias capacidades.

“Tenemos problemas, pero también tenemos posibilidades. Chubut produce energía, tiene recursos, trabajadores, conocimiento y capacidad para desarrollar industria. Nuestro desafío es conectar todo eso para que se convierta en oportunidades concretas. Que nuestros recursos generen trabajo acá y que el bienestar llegue a los chubutenses”, concluyó Glinski.