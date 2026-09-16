Tendrá lugar los días 25 y 26 de septiembre, en la Universidad local. Está destinado a profesionales, estudiantes y apasionados del ejercicio físico.

Este miércoles por la mañana, los intendentes de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili y de Rada Tilly Mariel Peralta, encabezaron la presentación del Segundo Simposio de Ciencias del Ejercicio, un evento clave dirigido a profesionales, profesores de educación física, kinesiólogos, nutricionistas, médicos, entrenadores, deportistas y apasionados por la ciencia del ejercicio. El mismo se desarrollará el viernes 25 y sábado 26 de septiembre, en el Aula Magna de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB).

También estuvieron presentes el viceintendente Maximiliano Sampaoli; el titular de Comodoro Deportes, Hernán Martínez; el secretario de Deporte, Turismo y Desarrollo Económico de Rada Tilly, Jorge Mérida; el presidente de la Asociación Civil de Ciencias del Deporte, Manuel Pasos; entro otros profesionales que formarán parte del simposio.

A través de alianzas estratégicas entre el sector público, instituciones privadas y la Universidad, la edición 2026 tiene por objetivo fomentar políticas de bienestar duraderas, poniendo énfasis en la investigación, actualización y experiencias que potencian la formación de entrenadores y docentes, quienes contribuyen a mejorar la calidad de vida de niños y jóvenes.

Durante el lanzamiento, Macharashvili destacó el sostenimiento de las políticas públicas que benefician a los vecinos y la importancia de que la Educación Física deje de ser una materia complementaria, para pasar a ser curricular. “Debe tener más horas y más estímulos, principalmente para niños y jóvenes”.

En la misma línea, remarcó el gran aporte que realiza a la participación público-privado en dichos eventos al expresar que nuestra prioridad “debe ser el bienestar de los vecinos y la mejora de su calidad de vida a partir de las políticas públicas, el deporte y la educación física”.

Del mismo modo, la intendente Mariel Peralta, celebró el trabajo conjunto con el Municipio de Comodoro y subrayó que “esas políticas públicas tienen que tener propósitos claros, genuinos, nobles y con impacto en la comunidad. Sin dudas este simposio lo tiene, es un rumbo, una dinámica y una orientación que se le está dando desde los dos municipios”.

Asimismo, puso en un lugar central a los jóvenes, al tiempo que destacó la profesionalización de quienes están a cargo de los niños, atletas y aficionados, que no solo acompañan en términos deportivos, sino también en lo que respecta a valores y hábitos saludables.

Por su parte, el titular de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, subrayó la importancia de la realización del simposio que busca que la población se vaya formando, mientras que Jorge Mérida puso en valor la articulación público-privada y la participación de la UNPSJB. En la misma línea, Manuel Pasos, de la Asociación Ciencias del Deporte, agradeció el apoyo de ambos municipios al remarcar que “claramente, la ciencia del deporte necesita sí o sí el acompañamiento de todos”.