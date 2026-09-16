El mandatario recibió en la Residencia Oficial de Comodoro a vecinos de Los Tilos y Marquesado y rubricó el instrumento que formaliza la asignación de tierras para que las familias afectadas puedan construir sus viviendas en un lugar seguro. “Lo que nos comprometimos el pasado fin de semana en Comodoro, hoy ya es una realidad”, aseguró Torres.

En el marco del acompañamiento de la Provincia a las familias damnificadas por el derrumbe del Cerro Hermitte, el gobernador Ignacio “Nacho” Torres mantuvo una reunión con vecinos de los barrios Los Tilos y Marquesado, durante la cual firmó el decreto que destina tierras para la ejecución de loteos con servicios y la posterior construcción de viviendas.

El encuentro se llevó a cabo en la Residencia Oficial de Comodoro Rivadavia y contó con la participación del ministro de Hidrocarburos, Federico Ponce; el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola; el secretario de Vinculación Ciudadana, Guillermo Almirón; y el concejal de Comodoro Rivadavia, Martín Gómez.

El pasado fin de semana, el mandatario había mantenido un encuentro con estas familias durante una recorrida por uno de los macizos de tierras cedidos por YPF a la Provincia. En esa oportunidad, anunció que el sector sería destinado a los vecinos afectados por el derrumbe ocurrido en enero de este año.

Compromiso asumido, con documentos en regla

Al respecto, Torres aseguró que “lo que nos comprometimos el pasado fin de semana en Comodoro, hoy ya es una realidad con la firma de este decreto, porque sabíamos de la urgencia y la angustia que atravesaban las familias de Los Tilos y Marquesado desde el derrumbe del cerro y decidimos darles una respuesta definitiva”.

En el mismo sentido, el titular del Ejecutivo sostuvo que “detrás de cada vivienda afectada hay familias que perdieron la tranquilidad, y nuestro deber es acompañarlas con hechos concretos para que puedan empezar de nuevo en un lugar seguro”.

Asimismo, ratificó que “con mucho esfuerzo logramos aportar una solución ágil, desburocratizando los procesos cuando la gente más lo necesita. En pocos días, articulamos con las distintas dependencias y ministerios para formalizar esta adjudicación, que es el punto de partida para que decenas de damnificados puedan rehacer sus vidas y volver a la normalidad”.

“Este es el resultado de un gran trabajo en equipo para asegurar que, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, cada vecino pueda tener su terreno con los servicios correspondientes y todos los papeles en regla”, concluyó el Gobernador.

Relevamiento de familias afectadas

El decreto establece como destino habitacional la parcela 3 del macizo 115, sector 5, circunscripción 5, ejido 06 de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Se trata de una superficie de 58.098,54 metros cuadrados que será destinada a loteos con servicios para ciudadanos afectados por los desplazamientos de tierra.

Asimismo, determina que los beneficiarios serán los habitantes de Los Tilos y Marquesado (delimitados por avenida Mazaredo, calle Ingeniero José Cosentino, calle Juan José Svoboda e Ingeniero Carlos Bizón) y del sector contiguo ubicado sobre avenida Mazaredo, entre las calles Mendiondo y Onelli, en el barrio General Mosconi, cuyas viviendas hayan resultado dañadas y no puedan ser habitadas o reparadas ante el riesgo de nuevos deslizamientos.

Por otra parte, el documento instruye a la Secretaría de Vinculación Ciudadana a realizar el relevamiento de las familias afectadas y beneficiarias. A su vez, encomienda a la Escribanía General de Gobierno instrumentar los actos necesarios para escriturar los inmuebles transferidos por YPF S.A. a favor de la Provincia.

Finalmente, el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano llevará adelante la lotificación y la instalación de los servicios para el posterior otorgamiento de los lotes a los beneficiarios.