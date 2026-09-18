La Universidad de Buenos Aires (UBA) incorporó a la oferta académica de su Facultad de Ciencias Económicas (FCE) la Tecnicatura Universitaria en Gestión y Análisis de Datos en Organizaciones, una propuesta orientada a la formación de profesionales en un área vinculada al crecimiento de la inteligencia artificial y el análisis de grandes volúmenes de datos.

La carrera cuenta con 13 materias y una carga total de 1.420 horas. La modalidad combina clases virtuales y encuentros presenciales, mientras que la formación es de carácter gratuito.

Uno de los aspectos destacados de la propuesta es la reducción del tramo inicial de ingreso respecto de otras carreras tradicionales de la UBA. El Ciclo Básico Común (CBC) para esta tecnicatura contempla tres asignaturas: Análisis Matemático, Álgebra y Trabajo y Sociedad.

De esta manera, los estudiantes pueden comenzar desde el primer año con contenidos vinculados con la programación, la lógica cuantitativa y el análisis de datos, áreas que forman parte de las nuevas demandas del mercado laboral.

La propuesta académica apunta a brindar herramientas para la gestión y análisis de datos dentro de organizaciones, en un contexto en el que las empresas y distintas instituciones incorporan cada vez más herramientas de automatización, inteligencia artificial y procesamiento de información.

Una carrera vinculada al nuevo mercado laboral

La formación en datos permite abordar tareas relacionadas con la organización, interpretación y utilización de información para la toma de decisiones, combinando conocimientos tecnológicos y de gestión.

La tecnicatura de la UBA se presenta así como una alternativa de formación universitaria de menor duración que una licenciatura tradicional y con una orientación específica hacia un campo profesional en expansión.