El presidente Javier Milei pronunció hoy su discurso en la ONU, donde nuevamente hizo gala de su crítica generalizada a todo lo que no se encuadre en su ideología, mostró su cambio de postura sobre Malvinas, y expresó sin reparos su alineación extrema con Estados Unidos e Israel.

Antes de ello, se arrastró ante Trump en la reunión del Escudo de las Américas, y recibió otro bochornoso premio de una escuela ortodoxa judía. En declaraciones posteriores, elogió al primer ministro israelí, Benjamín Nethanyahu, y aseguró que «Argentina es la nueva tierra prometida»

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: