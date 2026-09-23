La nueva herramienta brindará atención turística personalizada las 24 horas sobre atractivos, servicios y propuestas para disfrutar de la ciudad.

El intendente Othar Macharashvili participó en el Centro de Exposiciones y Promoción Turística (CEPTUR) de la presentación de un innovador asistente virtual que atenderá las 24 horas en varios idiomas vía WhatsApp y redes sociales. Esto significa un hito más dentro del Plan Turístico Pioneros 2030 para consolidar a la ciudad como destino.

«Golfito», es el primer Agente Virtual orientado al turismo de la ciudad. A la innovación en materia turística hizo referencia el mandatario local quien, por un lado, destacó “el trabajo conjunto entre distintos actores de la ciudad y la región para fortalecer el desarrollo turístico y generar nuevas oportunidades de integración”. Mientras que, por otro, ponderó “la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas para facilitar la comunicación, la promoción turística y la accesibilidad.

En la misma línea, Macharashvili valoró el impulso vinculado al turismo al manifestar que “se observa un mayor interés por Comodoro como destino. Ha habido un 40% más de interacciones consultando y viendo la posibilidad de venir a nuestra ciudad” dijo al reiterar que el crecimiento turístico debe estar acompañado por una mayor conectividad y por el fortalecimiento de los vínculos regionales.

El secretario de Economía, Fernado Barría, indicó: “Seguimos invirtiendo y apostando a una diversificación de la matriz productiva en general, apuntando al turismo, al mar y a los operadores turísticos. Tenemos una decisión política de seguir avanzando y profundizando esta política de turismo y de ir convirtiendo a Comodoro en una ciudad no solo para el turista extranjero, sino para la misma gente local que por ahí no conoce su ciudad”, afirmó.

Como ejemplo, el funcionario destacó iniciativas como “Turistas por un Día”, orientadas a que los vecinos conozcan los atractivos locales y contribuyan a difundir las posibilidades turísticas de Comodoro Rivadavia hacia el resto del país y el mundo.

Cabe recordar que esta herramienta forma parte de una política pública sostenida en el marco del Plan Pioneros 2030, que tiene como uno de sus ejes estratégicos convertir a Comodoro en un destino consolidado, profesional y competitivo. Dicho agente ofrece atención personalizada, responde consultas, brinda recomendaciones a medida, sugiere itinerarios, informa sobre atractivos naturales, gastronomía, hotelería, excursiones y servicios, para que el visitante disfrute su estadía.

Con esta incorporación, el Municipio consolida un ecosistema de atención integral: humano en territorio, físico-digital en puntos estratégicos e inteligente y virtual las 24 horas. Es por ello, que el agente estará disponible de forma inmediata y gratuita a través del siguiente contacto de WhatsApp: 297 4617589.