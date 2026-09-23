Othar Macharashvili supervisó las tareas de limpieza de canales evacuadores que se están desarrollando en Km. 14. Además, en zona sur se intensificaron los trabajos en pluviales y sumideros ante las precipitaciones previstas para los próximos días.

Este miércoles, el intendente Othar Macharashvili recorrió distintos sectores de Km. 14, con el objetivo de supervisar los trabajos que se llevan adelante y avanzar en acciones preventivas ante las lluvias. Durante la recorrida, se verificó especialmente el estado de los canales evacuadores ubicados en barrio René Favaloro, en inmediaciones del predio de la Fuerza Aérea, donde se detectó una importante acumulación de residuos, y en la zona lindante a la Ruta Nacional N° 3.

Al respecto, Macharashvili remarcó que estas tareas se desarrollan “para garantizar el normal funcionamiento de los canales y prevenir inconvenientes ante las precipitaciones que esperamos para los próximos días”. Asimismo, indicó que se concretarán reuniones para abordar las situaciones vinculadas con los desagües, canales evacuadores y arroyos a la vera de la Ruta 3.

Por su parte, el subsecretario de Vialidad Urbana, Walter Navarro, destacó la importancia de que la comunidad acompañe estas tareas “con medidas de prevención, especialmente quienes viven en sectores próximos a canales evacuadores y zonas bajas. Les pedimos que no arrojen residuos en canales, pluviales, sumideros ni espacios públicos para evitar mayores complicaciones”.

En ese sentido, se solicita a los vecinos mantener despejadas las bocas de desagüe frente a los domicilios y evitar sacar residuos a la vía pública durante las precipitaciones. También se recomienda circular con extrema precaución, evitar calles anegadas y respetar las indicaciones de los organismos de emergencia