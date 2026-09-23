El Día del Empleado de Comercio, que se conmemora cada 26 de septiembre, tendrá este año su jornada de descanso el lunes 28, a partir del acuerdo alcanzado entre las cámaras empresarias y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios.

Así lo confirmó Matías Silva, secretario gremial del Centro de Empleados de Comercio de Comodoro Rivadavia, quien destacó la importancia de que los trabajadores puedan contar con una jornada de descanso y compartirla con sus familias.

La Ley 26.541 establece el 26 de septiembre como el Día del Empleado de Comercio y lo asimila a un feriado nacional a todos los efectos legales.

Más allá de la celebración, Silva volvió a advertir sobre el difícil escenario que atraviesa el comercio en Comodoro Rivadavia.

Según el relevamiento que viene realizando el gremio, alrededor de 2.000 puestos de trabajo se perdieron en los últimos dos años, como consecuencia de cierres, reducción de personal y puestos que dejaron de cubrirse. El dato también fue informado públicamente por el CEC durante los últimos meses.

“Se siguen perdiendo puestos de trabajo, tal vez en menor medida, pero se siguen perdiendo”, señaló Silva.

El dirigente sostuvo que uno de los principales problemas continúa siendo la falta de recuperación del consumo y afirmó que no se avizoran soluciones de fondo en el corto plazo que permitan reactivar la actividad comercial.

En ese contexto, mencionó el impacto que tienen sobre las familias el aumento de los alimentos, los impuestos, el transporte y la dificultad de los trabajadores para recomponer sus ingresos.

El escenario también alcanza a los comerciantes. Silva explicó que desde el Centro de Empleados de Comercio mantienen reuniones con el Ejecutivo municipal, cámaras empresarias y grupos de comerciantes para buscar alternativas que permitan sostener los puestos laborales.

Durante la entrevista, Silva también se refirió al aumento del boleto de colectivo que será analizado por el Concejo Deliberante.

El dirigente aseguró que el sector mercantil será particularmente afectado debido al uso cotidiano del transporte público.

En ese sentido, señaló que el gremio presentó un pedido al Ejecutivo municipal para que vuelva a funcionar correctamente el boleto combinado, que permite utilizar un segundo tramo dentro de las dos horas posteriores al primer viaje sin abonar nuevamente la totalidad del pasaje.

“Con los incrementos salariales, que son con tope, hoy el trabajador va a pasar a pagar casi un 20% del sueldo en colectivo”, afirmó Silva, al advertir sobre el impacto que tendría la actualización tarifaria.

Para el gremio, la recuperación del boleto combinado constituye una herramienta para reducir el impacto del transporte sobre los ingresos de los trabajadores.

Mientras se prepara la jornada de descanso del próximo lunes, desde el Centro de Empleados de Comercio remarcan que la situación laboral continúa siendo una de las principales preocupaciones.

En agosto, el gremio había estimado que más de 350 comercios habían cerrado en Comodoro durante 2026 y que la pérdida de puestos se producía principalmente “por goteo”, con mayor impacto en pequeños comercios.

En septiembre, además, desde el CEC señalaron que reciben diariamente entre 10 y 20 currículums de personas que buscan incorporarse o regresar al mercado laboral comercial.

Para Silva, el desafío sigue siendo encontrar mecanismos que permitan recuperar el consumo y sostener tanto a los comercios como a sus trabajadores.