El presidente Javier Milei viaja nuevamente a Estados Unidos, donde participará de la Asamblea General de la ONU pero luego realizará otras actividades que solo le importan a el, como recibir un premio por «amar a Israel» de una organización religiosa judía de Nueva York.

Antes de irse, «compuso» un tema a ritmo de metal contra los periodistas, a quien insultó sin reparo y cuidado alguno.

Patricia Bullrich sigue marcando distancias y Adorni, luego de casi 6 meses, presentó su declaración jurada, en la que aseguró que su crecimiento patrimonial fue antes de ser funcionario y por ganancias obtenidas en el mundo cripto.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: