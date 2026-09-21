Comodoro Rivadavia se prepara para dar inicio a una nueva temporada turística con una jornada que buscará reunir en un mismo espacio distintas experiencias vinculadas al mar, la tierra, el aire, la gastronomía y la cultura.

El lanzamiento se realizará el próximo 4 de octubre, con actividades que comenzarán desde temprano y una celebración central en la Costanera que se extenderá durante toda la jornada.

En diálogo con La Posta Comodorense, Eduardo Carrasco, gerente ejecutivo de Comodoro Turismo, destacó que este año la propuesta busca ampliar las alternativas y que los propios vecinos puedan descubrir atractivos de la ciudad que muchas veces no conocen.

Una de las principales novedades será la incorporación de un asistente virtual con inteligencia artificial, que comenzará a funcionar este miércoles a través de los canales digitales del Centro de Informes.

Según explicó Carrasco, la herramienta permitirá atender consultas en tiempo real y en más de 200 idiomas, tanto de turistas como de personas interesadas en conocer qué actividades y servicios ofrece Comodoro.

“La ventaja es que no es un bot, sino que es con inteligencia artificial”, explicó el gerente ejecutivo de Comodoro Turismo, quien señaló que el sistema está aprendiendo las características del destino y la manera de comunicarse localmente.

El objetivo es que pueda responder consultas virtuales de manera inmediata y, al mismo tiempo, facilitar el trabajo del personal del Centro de Informes, que podrá concentrarse en la atención presencial.

Carrasco señaló que durante los últimos meses se observó un incremento en el interés por Comodoro como destino turístico.

“Han crecido mucho las consultas, no solo en nuestro centro de informes, sino muchas consultas virtuales”, indicó.

Además, mencionó que plataformas online también registraron un aumento en las consultas vinculadas con la ciudad, mientras que el alojamiento muestra un mayor movimiento de consultas y reservas.

En ese contexto, desde Comodoro Turismo buscan avanzar en la modernización de la atención y aprovechar las herramientas tecnológicas disponibles para ofrecer respuestas más rápidas a quienes planean visitar la ciudad.

Mar, tierra y aire: la propuesta para el 4 de octubre

La jornada de lanzamiento tendrá como eje una oferta turística que abarcará diferentes ambientes de Comodoro.

Habrá actividades vinculadas al mar, la tierra y el aire, con propuestas de senderismo, experiencias náuticas, vuelos bautismo y vuelos sobre el frente costero y sectores de la meseta.

“Este año concentramos absolutamente todas las actividades turísticas que tiene la ciudad”, explicó Carrasco.

La propuesta también incluirá cocinas en vivo, gastronomía, actividades culturales y una gran fiesta en la Costanera.

La intención es que los vecinos puedan acceder a las distintas experiencias a valores promocionales, especialmente durante el lanzamiento de la temporada.

Snorkel y buceo con lobos, entre las nuevas experiencias

Entre las propuestas que se buscan incorporar a la oferta turística aparece el buceo y snorkel con lobos marinos, presentado como uno de los nuevos productos para esta temporada.

También se apunta a que los propios comodorenses puedan conocer la ciudad desde otra perspectiva, especialmente desde el mar.

“Hay mucha gente de Comodoro que todavía no ha podido hacer estas actividades”, señaló Carrasco, quien invitó a aprovechar los valores promocionales para realizar senderismo, ingresar al mar y observar la ciudad desde el agua.

La propuesta también apunta a anticipar la próxima temporada de ballenas y ampliar las experiencias vinculadas con la fauna y el entorno natural.

Las actividades que impliquen traslados hacia sectores alejados comenzarán aproximadamente entre las 8 y las 9, dependiendo de cada prestador.

En tanto, el evento central en la Costanera comenzará a las 10 de la mañana y se extenderá durante toda la jornada.

El espacio gastronómico acompañará hasta aproximadamente las 20 o 20:30, cuando está previsto cerrar el lanzamiento con un atardecer sobre el agua.

La propuesta incluirá la posibilidad de disfrutar el cierre desde el mar, con kayaks, tablas o nadando, según explicó Carrasco, aunque recomendó tener en cuenta que las temperaturas todavía son bajas.

Además, habrá un DJ desde el mar para acompañar el cierre de la jornada.

El lanzamiento de la temporada también se enmarca en una estrategia para posicionar a Comodoro dentro de los circuitos turísticos nacionales.

Carrasco confirmó que el destino participará próximamente de la Feria Internacional de Turismo (FIT), donde ya tienen previstas reuniones con agencias mayoristas interesadas en comenzar a comercializar propuestas de Comodoro.

“Ya tenemos un montón de reuniones pactadas porque hay muchas agencias mayoristas que están interesadas en empezar a vender nuestro destino”, explicó.

En Buenos Aires, además, se prevén encuentros con prestadores y agencias receptivas para avanzar en la incorporación de las propuestas turísticas de Comodoro a diferentes circuitos.