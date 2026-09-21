Benjamin Kirkwood Stevens tuvo este lunes su primer entrenamiento junto al plantel profesional de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, iniciando así su preparación de cara a una nueva temporada de la Liga Nacional de Básquetbol.

El pívot irlandés-canadiense, de 27 años y 2,08 metros, se sumó al equipo dirigido por Pablo Favarel y comenzó a trabajar junto a sus nuevos compañeros y el cuerpo técnico.

Tras la primera práctica, Stevens destacó la buena recepción que tuvo dentro del grupo y valoró el ambiente que encontró en el plantel.

“Mis primeras impresiones del equipo son muy positivas. Es un gran grupo de chicos, hasta ahora muy amigables, y se nota que hay un buen grupo dentro y fuera de la cancha”, expresó.

El nuevo interno de Gimnasia también explicó cuáles serán sus principales responsabilidades durante la temporada.

Su aporte estará especialmente relacionado con el juego físico cerca del aro, tanto en defensa como en ataque.

“Mi rol es rebotear, definir cerca del aro, poner buenas cortinas, caer fuerte hacia el aro y protegerlo”, señaló Stevens.

Con su llegada, el conjunto comodorense continúa completando su preparación para la temporada 2026/27 de la Liga Nacional, mientras el cuerpo técnico trabaja en la adaptación de las nuevas incorporaciones al sistema de juego.

Stevens ya tuvo su primer contacto con el parquet junto al equipo y comenzó una etapa que tendrá como objetivo llegar de la mejor manera al inicio de la competencia.