El Atlético de Madrid se impuso por 2-1 al Real Madrid en un clásico cargado de tensión. Los goles fueron de Alejandro Grimaldo y Jonathan David, mientras que Rüdiger descontó sobre el final para el Merengue.

El partido estuvo marcado por la fricción entre jugadores, con Jude Bellingham como protagonista de varios cruces. Uno de los momentos más calientes se dio cuando el argentino Cuti Romero, recién incorporado al Atlético, lo enfrentó cara a cara y le lanzó: “Sos un llorón como éste”, señalando a Kylian Mbappé.

Bellingham también tuvo un encontronazo con Giuliano Simeone, lo que reavivó la tensión que mantiene con futbolistas argentinos desde la semifinal del Mundial 2026, donde la Albiceleste venció a Inglaterra.

Tras el triunfo, Romero celebró en redes sociales: “Orgullo, esfuerzo y mucho corazón de este equipo. Madrid es rojiblanca. Merecidísimo +3”.