La avenida Otero, en la localidad de Pontevedra (Merlo), fue escenario de una tragedia el sábado 19 de septiembre. Un Renault 19, conducido por Raúl Bejas (38), circulaba a alta velocidad cuando perdió el control, cruzó el boulevard central y embistió de frente a un Citroën C4.

La conductora del Citroën, Mariela Pollio (44), madre de tres hijos y oriunda de González Catán, murió en el lugar. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad de la zona.

Tres menores y una mujer que viajaban en el Renault resultaron con heridas leves. Testigos señalaron que el conductor intentó escapar, pero fue detenido tras dar positivo en el test de alcoholemia.

Bejas fue trasladado al Hospital Eva Perón y quedó detenido por orden del Juez de Garantías N° 2 de Morón, Ricardo Fraga, y a disposición del fiscal Patricio Ventricelli de la UFI N° 6.

El caso reaviva el debate social sobre el consumo de alcohol al volante y la necesidad de reforzar las políticas de seguridad vial.