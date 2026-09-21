Este lunes 21 de septiembre, desde las 12 horas y por un lapso de 12 horas, se interrumpió el suministro de agua en 18 barrios de Comodoro Rivadavia debido a una falla eléctrica en el Sistema Acueductos.

Los sectores afectados son: Petroleros Privados, ex Radio Estación, Máximo Abásolo, Las Flores (sector), La Floresta (sector), Los Tres Pinos (sector), Laprida, Güemes, Sarmiento, Bella Vista Norte, Megaloteo, Padre Corti, Gesta de Malvinas, Ciudadela, Fuerza Aérea, Saavedra, Divina Providencia y zona de chacras de Saavedra.

Las autoridades aclararon que ya se están realizando tareas para reiniciar el bombeo, de manera paulatina, con el fin de verificar el correcto funcionamiento de la traza y evitar nuevas averías.

Además, los vecinos de Km. 8 y Próspero Palazzo podrán notar baja presión en sus conexiones domiciliarias durante las maniobras.

El Departamento de Saneamiento solicitó a la comunidad hacer un uso racional del recurso hasta que se normalice el servicio.

Una vez completadas las tareas de verificación, se espera que el suministro se restablezca progresivamente en los barrios afectados.