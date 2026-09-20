El temporal de lluvia que afecta a Comodoro Rivadavia obligó a modificar este domingo los recorridos de dos líneas del transporte público de pasajeros.
La Municipalidad informó cambios en las líneas 16 y 14, debido a las condiciones de transitabilidad en distintos sectores de la ciudad.
Línea 16: cambio en la zona del Camino Roque González
La línea 16, recorrido Saavedra-Aeronáutico, modificó su recorrido en el sector de barrio Aeronáutico y Camino Roque González.
El recorrido fue establecido de manera provisoria de la siguiente manera: Código 2222, Fabián Arienti, Código 2223, Código 2226, Código 2222 y continúa por su recorrido habitual.
Línea 14: cambios en Fracción 14 y 15
También se modificó el recorrido de la línea 14, que conecta los barrios Fracción 14 y 15, Bella Vista Sur, Los Bretes y Cerro Solo.
El transporte realiza su recorrido normal hasta Código 586 y Rogneta. Desde allí, continúa por avenida Congreso, avenida Chile, Padre Corti y Código 748, para luego seguir por los barrios Bella Vista y Fracción 15.
Posteriormente, el recorrido continúa por Concejal Cercos, Ana Herrera, Cistari y Rogneta, retomando desde allí el recorrido habitual.
Las modificaciones fueron comunicadas por el municipio mientras persisten las condiciones generadas por el temporal de lluvia en distintos puntos de Comodoro.
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