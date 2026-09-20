Desde la madrugada de este domingo, Comodoro Rivadavia registra precipitaciones de variada intensidad, en el marco del alerta naranja emitido por las condiciones meteorológicas. Ante este escenario, la Municipalidad mantiene un operativo preventivo y de asistencia en distintos sectores de la ciudad.

Este domingo, desde el Centro de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) el intendente, Othar Macharashvili, conjuntamente con el personal de Defensa Civil y de la Dirección de Mantenimiento, dependiente de la Secretaría de Control Urbano y Operativo, se encuentra trabajando en distintos puntos de Comodoro Rivadavia, realizando tareas de limpieza y despeje de calles, con el objetivo de favorecer el normal escurrimiento del agua y mantener las condiciones de circulación.

A pesar de las condiciones meteorológicas, la jornada de lluvia se está desarrollando sin mayores dificultades, mientras que los equipos de prevención y servicios públicos se mantienen monitoreando los puntos clave para actuar de manera oportuna ante cualquier eventualidad, garantizando la tranquilidad y seguridad de la comunidad

Desde el Municipio se solicita a los vecinos circular con extrema precaución, evitar desplazamientos innecesarios y respetar las indicaciones del personal que se encuentra trabajando en la vía pública.

Asimismo, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales y comunicarse con Defensa Civil ante cualquier situación que requiera asistencia.